Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. beteiligt sich seit Jahren am bundesweiten Vorlesetag am 3. Freitag im November mit einer Märchenvorleseaktion im Kursana Domizil.Dank Corona ist dies dieses Jahr so nicht möglich. Stattdessen gibt es eine Onlinealternative:Um 16 Uhr treffen sich alle angemeldeten Teilnehmenden im Netz. Die erste Geschichte wird von der Vereinsvorsitzenden vorgelesen, danach können auch andere Teilnehmenden ihre ausgesuchten Geschichten oder Gedichte vortragen.Eine Anmeldung unter letter-fit@web.de ist erforderlich, damit der Link zur Veranstaltung verschickt werden kann.