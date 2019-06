Theaterausflug nach Barsinghausen

Seelze : Bücherschrank |

Der diesjährige Theaterausflug des Vereins "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. führt diesmal zur Freilichtbühne Barsinghausen. Gezeigt wird die Krimikomödie "Nach uns die Sintflut". Treffpunkt ist am Sonntag, dem 23.6.19 um 16:40 am Offenen Bücherschrank in Letter. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr. Anschließend wollen wir noch gemeinsam einkehren.

Da Fahrgemeinschaften gebildet werden sollen, wird um eine Anmeldung bis zum 15.6.19 gebeten, per email unter letter-fit@web.de oder Tel. 0151/17752938 gebeten.