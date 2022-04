Stadtführung Letter

Seelze : Bücherschrank |

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. startet am Sonntag, dem 24.4.22 um 10 Uhr am Offenen Bücherschrank die 7. Stadtführung durch Letter. Kosten 6 €, Kinder bis 18 Jahren frei. Die Strecke beträgt ca. 2,5 km, Dauer ca. 2,5-3 Stunden je nach Witterung und Lust der Teilnehmenden.

Es gibt viele Geschichten aus der Vergangenheit, die von berühmten Persönlichkeiten in Letter, aufregenden Ereignissen u.v.m. erzählen. Auch Aktuelles fließt in die Führung ein. Gerne können die Teilnehmenden auch von ihren Erlebnissen und Erinnerungen berichten.