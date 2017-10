Schokoladiger Ausflug

Der diesjährige Ausflug des Vereins "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. muß aus organisatorischen Gründen verlegt werden und findet am Sonntag, dem 29.10.17 statt. Diesmal geht es zum Schokoladenmuseum in Peine. Die 3000-jährige Geschichte des Kakaos wird dort dargestellt wie auch die Produktionsmethoden. Anschließend kann der Kakako in flüssiger und fester Form auch im Cafe genossen werden.

Ein Spaziergang durch die Innenstadt von Peine rundet den Ausflug ab.

Treffpunkt ist um 12:30 Uhr am Alten Rathaus.

Wegen der Bildung von Fahrgemeinschaften wird um eine Anmeldung gebeten, am 16. oder 23.10.17 zwischen 16:15 und 17:45 Uhr in der Vertrauensbücherei im Alten Rathaus Letter oder per email unter letter-fit@web.de.