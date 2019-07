Radtour nach Garbsen mit Erläuterungen

Seelze : Bücherschrank |

Der diesjährige Radausflug des Vereins "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. führt nach Garbsen. Wie gewohnt gibt es an vielen Stellen Haltepunkte mit aktuellen und historischen Erläuterungen.

Schwerpunkt wird Altgarbsen sein, der Planetenring und Garbsen-Mitte. Einkehr ist am Berenbosteler See geplant. Je nach Witterung kann es zu Streckenänderung kommen.

Die Tour ist aufgrund der zahlreichen Pausen und ebener Strecke auch für Ungeübte geeignet. Die Strecke beträgt ca. 25 km.

Treffpunkt ist am Samstag, dem 27.7.19 um 10 Uhr am Offenen Bücherschrank in Letter. Rückkehr ist ca. 17 Uhr.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Über eine Spende freut sich der Verein.

Bitte genügend Verpflegung, insbes. Getränke, mitnehmen.