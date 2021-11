Lebendiger Adventskalender in Letter beginnt

Seelze : Letter |

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Lebendigen Adventskalender in Letter, noch in der Hoffnung, daß er "in echt" unter 2G stattfinden kann. Notfalls wird auf die Online-Version umgeschwenkt (Zugangsdaten unter letter-fit@web.de).

Wie in den letzten Jahren gibt es für viele Tage eine Gastgeberin, die die Gäste um 18 Uhr mit Keksen und Getränk bewirtet und für Besinnliches in Form von einer Geschichte, eines Gedichtes oder Musikdarbietung sorgt. Jeder bringt bitte eine eigene Tasse mit. Das Programm dauert ca. 10-20 Minuten draußen vor der jeweiligen Tür bzw. Fenster.

Eine gute Gelegenheit im Vorweihnachtsstreß Inne zu halten sowie mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen.

Der Lebendige Adventskalender startet bei den Maltesern, Ebertstraße 2 am 1.12.21 um 18 Uhr. Die weiteren Termine sind im Schaukasten in der Ebertstr. 1 ausgehängt und in einigen Geschäften und unter www.letter-fit.de zu finden.