30-Minuten-Kerzenschein macht eine Corona-Pause. Gönnen Sie sich eine Pause mit Gedanken zum Tag und Musik zum Träumen bei der „Abendkirche im Advent“. Erleben Sie ganz untheologische Gedanken zur Jahreslosung von Menschen, die in Seelze im Leben stehen - aber nicht an einem Pult in der Kirche.



Genießen Sie Musik von jungen Musiker:innen. Sie haben alle ein Programm vorbereitet, mit dem Sie den Alltag für eine halbe Stunde vergessen sollen – träumen Sie, gehen Sie Ihren Gedanken nach einer kurzen, sicher ungewöhnlichen Rede nach. Lassen Sie sich von den Inhalten - Texten und Musik - überraschen.





Christian Siemers, Vorstand Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Seelze eV, ist als Diplom-Kaufmann verantwortlich für ein Unternehmen, das in der Region einzigartig ist. Es verbindet Wirtschaft und Teilhabe allere Menschen. Was hat er zur Jahreslosung an diesem Adventabend zu sagen?





Helena Weinstock - Montag ist mit ihrer Flötenmusik schon in der harenberger Kirche gewesen. Ihre musikalische Bildung begann mit dem Kidnerchor der Komischen Oper Berlin. Nach dem ersten Flötenunterricht wurde sie bereits mit 13 Jahren Jungstudentin an der Universität der Künste Berlin. Sie ist Gründungsmitglied des Stegreif Orchester, ein Kollektiv bestehend. Ihre Konzertverfahren ist breit gefächert und geht von der Eolphilharmonie bis zum Alte Oper Frankfurt und natürlich über Deutschland hinaus. Was sie - aus der Nähe von Bremen kommend - für die Abendkirche mitbringt? Lassen wir uns überraschen!



Erleben Sie die Abendkirche im Advent!

Werden Sie neugierig!

Ein Konzert? Ein Gottesdienst?



Bitte bedenken Sie, dass wir die aktuelle Corona-Situation beachten müssen und wollen!



Bei allen Veranstaltungen der Reihe bitten wir zur Finanzierung um einen „Scheinwurf “am Ausgang