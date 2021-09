30-Minuten-Kerzenschein macht eine Corona-Pause. Gönnen Sie sich eine Pause mit Gedanken zum Tag und Musik zum Träumen bei der „Abendkirche im Advent“. Erleben Sie ganz untheologische Gedanken zur Jahreslosung „Seid barmherzig“ von Menschen, die in Seelze im Leben stehen - aber nicht an einem Pult in der Kirche.



Genießen Sie Musik von jungen Musiker:innen. Sie haben alle ein Programm vorbereitet, mit dem Sie den Alltag für eine halbe Stunde vergessen sollen – träumen Sie, gehen Sie Ihren Gedanken nach einer kurzen, sicher ungewöhnlichen Rede nach. Lassen Sie sich von den Inhalten - Texten und Musik - überraschen.





Knut Meyer-Delvendahl, kommissarischer Schulleiter der Grundschule Harenberg. Seit 1991 ist der in Johannesburg/Südafrika Geborene mit vollem Herzen Lehrer an dieser Schule. Was hat er zur Jahreslosung an diesem Adventabend zu sagen?





Gudrun Wagner ist in der harenberger Kirche keine Unbekannte. Schon als junge Studentin führten sie Engagements mit der Jungen Münchner Philharmonie und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen in Konzertsäle in ganz Europa. Ihr Spiel als Solistin auf der Altquer- oder Piccolo-Flöte ist inspiriert von indischer, orientalischer und japanischer Musik. Was sie - aus der Nähe von Bremen kommend - für die Abendkirche mitbringt? Lassen wir uns überraschen!



Erleben Sie die Abendkirche im Advent!

Werden Sie neugierig!

Ein Konzert? Ein Gottesdienst?



Bitte bedenken Sie, dass wir die aktuelle Corona-Situation beachten müssen und wollen!



Bei allen Veranstaltungen der Reihe bitten wir zur Finanzierung um einen „Scheinwurf “am Ausgang.