Abendkirche 2022 – Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.

wurde in Dembi Dollo Äthiopien geboren und nach seiner Hochschulreife leistete er Ersatzdienst, in dem er bei der Alphabetisierung half. In der Theologischen Hochschule von Addis Abeba studierte er Theologie. Nach dem Verbot der Äthiopischen evangelischen Kirche durch die kommunistische Regierung gründete sich eine "Untergrund-Kirche" (Underground Church). An dessen Gründung und Leitung war Dr. Benti maßgeblich beteiligt. Es gab Bibelarbeit und Gottesdienste. Als die Kirche wieder genehmigt wurde, ging er als Dozent und Leiter an die Gidada Bibelschule, dann nach Michigan/USA, studierte später Missions-wissenschaft in Südafrika. In Deutschland war das Berufsleben bunt: Vom Pastor über Taxifahrer bis zu Lehraufträgen. Dr. Benti promovierte 2017., der Jazzpianist und Komponist ist längst mehr als ein Geheimtipp in der deutschen Jazzszene. Derzeit ist er als Musiker und Komponist in einer Vielzahl von Ensembles aktiv: Mit dem seit 2004 existierenden Trio „Center“ veröffentlichte er drei CDs und wurde vielfach ausgezeichnet. Gefördert durch ein Kompositionsstipendium des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur Niedersachen gründete er 2017 sein Septett 'Eike Wulfmeier – Seven'. Mit dem Bassisten Michael Gudenkauf betreibt er das Projekt 'Personality Standards'. Neben den genannten eigenen Projekten ist Eike Wulfmeier als Komponist und/oder Pianist unter anderem aktiv in Anja Ritterbusch's Quartett und dem Ensemble 'Blue and Mirror'. Eike Wulfmeier gibt Workshops und Masterclasses und unterrichtet seit 2008 als Dozent die Fächer Jazzklavier, TbK (Theoriebegleitendes Klavierspiel) und Combo an der Hochschule für Musik, Theater und Medien HannoverAlle vier Abendkirchen im Jahr 2022 haben die große Überschrift:Erleben Sie die Abendkirche!Werden Sie neugierig!Ein Konzert? Ein Gottesdienst?Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben!!Der Eintritt ist natürlich frei. Um einen Scheinwurf am Ausgang wird gebeten.Die jeweilige Corona-Beschränkung ist aktuell auf https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termin e zu finden!