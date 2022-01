Abendkirche 2022 – Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.

r war über zwölf Jahre Pastor in Kirchwehren (und Seelze), viele Jahre stellvertretender Superintendent für Garbsen und Seelze. Danach ging er mit seiner Frau für fünf Jahre nach Birmingham, um dort (und auch in Coventry und Lincoln) als deutscher Pastor zu arbeiten. Seit 2012 war er an der Klosterkirche Fredelsloh in dem Töpferdorf nördlich von Göttingen und hat dort eine erfolgreiche KulturKirche aufgebaut, mit großen Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Gesprächen sowie Theater und Literatur. Bisher sechsmal wurde diese Arbeit von der Landeskirche ausgezeichnet. Seit November 2021 ist Büttner offiziell im Ruhestand, macht aber die Kulturkirchenarbeit weiter., ist Vollblutmusiker. Er sagt selbst, dass er Musik macht, seitdem er denken kann. Seine Musikausbildung ist vielfältig mit Studium in Dresden und Stockholm. Er spielte schon mit berühmten Namen der Jazz-Szene an vielen Orten Europas. Neben zahlreichen CD-Aufnahmen mit unterschiedlichen Gruppen lehrt Simon Becker-Foss an unterschiedlichen Musikschulen/-akademien. Natürlich nahm er erfolgreich an einigen Wettbewerben als Mitglied einiger Bands teil. Ein Musiker mit Leidenschaft.Alle vier Abendkirchen im Jahr 2022 haben die große Überschrift:Erleben Sie die Abendkirche!Werden Sie neugierig!Ein Konzert? Ein Gottesdienst?Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben!!Der Eintritt ist natürlich frei. Um einen Scheinwurf am Ausgang wird gebeten.Die jeweilige Corona-Beschränkung ist aktuell auf https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termin e zu finden!