Abendkirche 2022 - Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen

, Pastor, mit einem bewegten Leben, das ihn von Ghana, in die Niederlande und über Hermannsburg nach Hannover brachte. Seine Ausbildung begann an einer Kunsthochschule, führte an eine Bibelschule und als Schiffskoch und Leiter einer afrikanischen Musikgruppe auf ein Schiff. Theologie selbst kam dann als Studium in Deutschland hinzu Seit 1995 ist George Andoh als Pastor in Hannover tätig. Außerdem engagiert er sich als Generalsekretär von Gate (Gifts from Africa to Europe), einer Organisation, die afrikanische Studenten und Pastoren in Europa in einem Netzwerk miteinander verbindet, und in der evangelischen Landeskirche für die Integration und Einheit der Migrantengemeinden. Sein erster Gedanke zur Abendkirche: Von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung.spielt seit frühester Kindheit Musik. Die Querflöte wurde schnell zu ihrem Hauptinstrument, mit dem sie Konzertreisen in verschiedene Länder, wie Holland, Portugal und Indien unternahm. Nach ihrer Schulzeit entdeckte sie ihre Liebe zur irischen Musik und sattelte auf Holzquerflöte um, später kam der flämische Dudelsack, die Schäferpfeife hinzu. Auf zahllosen Sessions verinnerlichte sie die irische Musik. Sie war und ist gern gesehene Gastmusikerin in verschiedenen Folkbands. Von Irland aus erkundete sie andere westeuropäische Musikräume und entdeckte tanzend und spielend den Zauber dieser Traditionen. Im „echten Leben“ gibt sie diesen Zauber spielend weiter an Kinder und bringt auch den Großen Flöte, Tin Whistle und Dudelsack bei.Alle vier Abendkirchen im Jahr 2022 haben die große ÜberschriftWer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.Erleben Sie die Abendkirche!Werden Sie neugierig!Ein Konzert? Ein Gottesdienst?Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben!!Der Eintritt ist natürlich frei. Um Spenden am Ausgang wird gebeten.Die jeweilige Corona-Beschränkung ist aktuell auf https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine zu finden!