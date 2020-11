Abendkirche 2021 - Seid barmherzig

Hille De Maeyer - Pastorin für Kirche & Handwerk, möchte mit einer Überraschung ins Gespräch kommen, was das Verbindende zwischen Jahreslosung und der Aussage vom „ehrbaren Handwerk“ ist. Hille De Maeyer selbst: "Bei jeder Freisprechungsfeier und auf jedem Handwerkertag wird die Bitte geäußert: Gott segne das ehrbare Handwerk. In einem Gottesdienst am Reformationstag war ich im Gespräch mit einem Bäckermeister und habe ihn gefragt, wie er dieses „ehrbar“ versteht. Seine Antwort, sinngemäß: Ehrbar bedeutet, dass ich als Handwerker ehrlich bin. Ich nehme dieses „ehrbar“ im Handwerk wahr, wo Betriebe Geflüchtete oder Menschen mit Beeinträchtigung ausbilden bzw. beschäftigen und sich für sie einsetzen. Das Handwerk mit seinen eher kleinen Betrieben ist sehr nah an den Mitarbeitenden."



Sahar Rei Taherkhani, persisch-japanischstämmige Pianistin, hat ihren musikalischen Einfluss von Tokyo über Teheran bis Hannover bekommen und zeigt diese künstlerischen Anregungen auch in ihrer Musik - von Klassik bis Jazz. Sahar Rei Taherkhani ist als Solistin und Kammermusikerin aktiv und gab verschiedene Konzerte im Iran, in Deutschland, Frankreich und Italien. In Teheran trat sie beispielsweise 2010 bei dem zweiten Festival „Klassik bis Zeitgenössische“ auf und gab 2015 einen Klavierabend im Rahmen des 30. internationalen Musikfestivals „Fadjr“. Als Kammermusikerin trat sie 2015 beim NDR Musikfest in Hannover auf. Seit 2016 spielt sie im Tango-Quintett „Hannuevo

(ehemals: Madrugada)“ mit. Dieses Quintett wurde 2017 bei dem Festival „Klassik in der

Altstadt“ in Hannover mit dem dritten Publikumspreis ausgezeichnet. 2019 hatte sie in

ihrem neuen Trio „Sanshoku“ u. a. im Rahmen des Festivals „Leggere e Scrivere“ in

Süditalien, sowie in der Konzertreihe der Musikschule Hannover "Klassik und Jazz" im Neuen

Rathaus einige Konzertauftritte. Sie erhielt weitere künstlerische Anregungen von Professoren wie John Perry, Pascal Devoyon, Florian Hoelscher, Markus Becker, Tatjana Prelevic und Jutta Rübenacker.



Alle vier Abendkirchen im Jahr 2021 haben die große Überschrift

Seid barmherzig!



Erleben Sie die Abendkirche!

Werden Sie neugierig!

Ein Konzert? Ein Gottesdienst? - Es ist ein Gottesdienst der besonderen Art!

Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben!!



Der Eintritt ist natürlich frei. Um einen "Scheinwurf" am Ausgang für die Gestaltung der kulturellen Arbeit in der Kirchengemeinde wird gebeten.