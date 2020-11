Abendkirche 2021 - Seid barmherzig

Stephan Lackner - Pastor & Leiter der Wiedereintrittsstelle „Kirche im Blick“ - stellt sich die Fragen: Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen nahe sein. Ist das ohne Barmherzigkeit möglich? Ist Barmherzigkeit noch zeitgemäß? Welche Rolle spielt sie unserer Gesellschaft?



Julien Kretschmann, Pianist, Leute für Musik begeistern, jemanden mit meiner Musik Kraft & Hoffnung zu geben, ist das Schönste, was mir passieren kann. Ich finde das Thema der Abendkirche sehr schön & möchte viele Leute mit meiner Musik erreichen.



Zu Stefan Lackner: Pastor Stephan Lackner ist Leiter der Wiedereintrittsstelle „Kirche im Blick“ und der Cityseelsorge. Mit ganz unterschiedlichen Angeboten versucht er, Glauben und Kirche immer wieder ins Blickfeld der Menschen zu rücken und da zu sein für Menschen, die Kontakt zur Kirche suchen. Dabei geht es nicht nur um den „Wiedereintritt“, sondern auch darum, wie wir als Kirche (Gemeinde/ Christen) den Menschen in ihren sehr unterschiedlichen Lebenssituationen nahe sein können.



Zu Julien Kretschmann: Julien Kretschmann ist 17 Jahre alt und besucht momentan die 12 Klasse des Georg-Büchner-Gymnasiums in Seelze. Er spielt schon seit einigen Jahren Klavier und Saxophon und freut sich immer sehr, wenn er vor Publikum spielen darf. In der Musik ist er nicht festgelegt. Ihn faszinieren mich alle Richtungen von Klassik bis Pop.



Alle vier Abendkirchen im Jahr 2021 haben die große Überschrift

Seid barmherzig!



Erleben Sie die Abendkirche!

Werden Sie neugierig!

Ein Konzert? Ein Gottesdienst? - Es ist ein Gottesdienst der besonderen Art!

Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben!!



Der Eintritt ist natürlich frei. Um einen "Scheinwurf" am Ausgang für die Gestaltung der kulturellen Arbeit in der Kirchengemeinde wird gebeten.