30-Minuten-Kerzenschein - Worte op platt

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunde ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachtslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Ilka Brüggemann, Journalistin, hat von zu Hause das Plattdeutsch mitgebracht. Als Reporterin und Redakteurin kennt man ihre Stimme von den Sendungen in der Rubrik „Hör mal `n beten to“. An diesem Abend gibt es nicht nur die Stimme mit Geschichten op platt. Sie erzählt diese Geschichten live. Der Veranstaltung hat sie einen eigenen Namen gegeben: Smustern ok in de Wiehnachtstied.

So steht unweigerlich alles unter dem Motto: Man sollte allen Widrigkeiten des Alltags „zäh aber mit Humor" begegnen.





Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.