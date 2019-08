30-Minuten-Kerzenschein - Mystik des Hang

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunde ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachtslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Manigé Kiumarsi, Hangmusik, ist in Teheran geboren und mit 11 Jahren nach Deutschland in ihre zweite, heute erste Heimat gekommen. Die Liebe zur Musik hat sie ein Leben lang begleitet. Für sie ist das Spiel auf dem Hang wie ein Tor zur inneren Welt, die mit dem Universum verbunden ist. Die Hangklänge laden sie und Sie dazu ein, sich auf diese Ahnung einzulassen, Es ist eine Ahnung, die die Seele gut kennt, in der sie zuhause war, ist und sein wird. "In dieser Klangwelt, wo es kein Oben und kein Unten gibt und sich Begrenztheiten in Unendlichkeiten auflösen, erlebe ich eine Freiheit, die mein Sein als einmaliges Wunder mit allen Seinsarten aller Zeiten und Räume in Verbindung gehen lässt", sagt Manigé Kiumarsi.



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.