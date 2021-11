12xk - Kuscheliges Jahresauftakt-Konzert

Die für diese Veranstaltung geltenden Corona-Regeln finden Sie auf der Webseite der Kirchengemeinde: https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine

Robby Ballhause - der Mann an der Gitarre mit der unnachahmlichen Stimme.Der Song-Poet spielt neue Lieder und Hits aus seinem eigenem Repertoire.Robby Ballhause veröffentlichte bislang 9 CDs und spielte in den letzten Jahren hunderte von Konzerten in ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Der musikalische Schwerpunkt des Hannoveraners vereinigt Elemente aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop. Die Melange daraus, „Greengrass-Music”, sind melodische, mühelos handgemachte Songs mit erfrischend unsentimentalen Texten, unter denen die rau dargebotenen Liebeslieder und lieblich erzählten Grobschlächtigkeiten ein prägnantes Markenzeichen des virtuosen Gitarrenbarden darstellen.In den 90er Jahren spielte er mit großer Band, bevor er rund 13 Jahre lang eine Reihe von nationalen und internationalen Künstlern als Produzent und Toningenieur betreute. In den vergangenen Jahren ist Robby Ballhause wieder mit großem Erfolg auf die Bühnen der Clubs und Konzertsäle zurückgekehrt.Eintritt nach eigenem Ermessen