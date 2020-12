12xk - Kunstvolles Spiel mit der Wirklichkeit

Eine interaktive Show mit Marc Aurel.

Marc Aurel verbindet Philosophie, NLP und Psychologie in magischen Momenten, die das Potential haben, die Sicht auf die Wirklichkeit zu verändern. Er ist Magier, Hypnotiseur, Wirklichkeitsforscher seit über einem Vierteljahrhundert und bringt diese Elemente nun das erste Mal in einer Unterhaltungsshow auf die Bühne.



Jeden Tag erschaffen Menschen auf Basis ihrer Gedanken eine Landkarte von der Welt. Sie ist von den Erfahrungen und Erwartungen an die Welt geprägt und nur ein mögliches Modell von Vielen. An diesem Abend lädt Marc Aurel das Publikum ein, in vielen interaktiven, praktischen und magischen Spielen das Modell der Welt und somit den Blick auf die Wirklichkeit zu verändern. Der Magier erläutert dazu, dass jeder Mensch bereits die notwendigen Superkräfte in sich trägt. Superkräfte werden dabei beschrieben als Fähigkeiten, die jeder in sich trägt und das Potential haben, Wirklichkeiten zu verändern. Somit wird jeder Gast an diesem Abend die Möglichkeit haben, Magie selber an sich wahrzunehmen und wird selber wieder zum Magier seines Lebens. Denn Magie ist überall, wir haben nur verlernt, sie zu sehen!



Das kunstvolle Spiel mit der Wirklichkeit basiert grundlegend auf einer Theorie über echte Magie. Über das Verständnis wie Wirklichkeit erschaffen wird mit der Kombination von drei Superkräften (Defintion Superkraft: Fähigkeit in uns, die das Potential hat, Wirklichkeit zu verändern) ist echte Magie möglich.



Eintritt 15,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse

Begrenzte Sitzplätze! Keine Pause.