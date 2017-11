12xk - Kryptozoologe Ninian - Magie

Dieser Abend ist der Zauberei gewidmet – aber erwarten Sie bitte nicht den Seiltrick!



Die Geschichten erzählende Zauberei hat in Deutschland eine lange Tradition. Schon in den 50er und 60er Jahren wurde sie gezeigt. Heute gibt es eine ganze Reihe von Zauberern, die sich mit der Geschichtenzauberei auseinandersetzen. Trotzdem ist diese Art der Zauberei nur wenigen bekannt. Dies liegt sicher daran, dass sie meist im kleinen Kreis vorgeführt wird, wo schnell eine magische, fesselnde Stimmung entstehen kann. Auf den großen Bühnen, in den Varietés oder im Fernsehen wird man diese Zauberei nicht finden.



Ninian Pheneas Fog ist eine etwas eigentümliche Gestalt. Er ist Reisender, Kryptozoologe und Sammler von Geschichten und Kuriositäten. Seine Reisen bringen ihn kreuz und quer durch die Dimensionen von Raum und Zeit. Wenn Sie sich auf seine Geschichten einlassen und Ihrer Phantasie folgen, nimmt er Sie mit auf seine Reisen und führt Sie an magische Orte.



Mit seiner „Geschichten-Zauberei“ vereint Ninian – Werner Vollmer - die Kunstformen des Erzählens und des Zauberns zu einem besonderen Erlebnis. Lassen Sie sich verzaubern von Werner Vollmer, Vorsitzender des Ortszirkel Hannover im Magischen Zirkel Deutschland.



Die Besucherzahl ist auf 30 beschränkt!



Eintritt: 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse