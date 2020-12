12xk - Kristallklare Klangbegegnung

Die hostorische Glasharfe bis heute - Susanne Würmell

Nach fast 100 Jahren wird die Ur-Glasharfe ihres Erfinders und Namensgebers Erich Nauwerck wieder zum Klingen gebracht. Entdeckt und restauriert hat sie die Musikerin Susanne Würmell. Sie versetzt mit zehn Fingern und etwas Wasser Kristallgläser in Schwingung und bringt Töne hervor, die von eindringlicher Kraft und Klarheit sind, aber auch zerbrechlich wie das Glas selbst.



Jene Musikstücke, die im ersten Konzert Erich Nauwercks am 14.12.1929 von ihm dargeboten wurden, klingen erneut am 12. Dezember in der Barbara-Kirche in Harenberg.

Außerdem erleben Sie die moderne Glasharfe mit Kompositionen von Carl Maria von Weber, Wolfgang Amadeus Mozart, Bruno Hoffmann und anderen.

Susanne Würmell ist Glasharfenistin mit Leib und Seele. Ihre Darbietung voller Charme und Esprit moderiert die Musikerin selbst und begeistert so ihr Publikum. Mit ihrer Musik prägte sie den 2006 prämierten deutschen Kurzfilm „Kristall“, der bei den 59. Filmfestspielen in Cannes mit dem Grand Prix Canal+ ausgezeichnet wurde. Ein Gastspiel in der Berliner Philharmonie gehört zu den Höhepunkten ihrer bisherigen Karriere.



Lassen Sie sich verzaubern!



Eintritt 16,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten nur an der Abendkasse sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.

Keine Pause.