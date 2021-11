12xk - Kraft und Sinnlichkeit

Die für diese Veranstaltung geltenden Corona-Regeln finden Sie auf der Webseite der Kirchengemeinde: https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine

Das junge Duo aus Hannover, bestehend aus Marcus Sundermeyer (Violoncello) und Nicolae Gutu (Akkordeon), erfreut sich seit seiner Gründung im Sommer 2018 zunehmender Aufmerksamkeit und kann bereits innerhalb kürzester Zeit auf eine rege Konzerttätigkeit zurückblicken.Die Musik des Duos stellt an diesem Abend die besondere Kombination beider Instrumente in den Vordergrund. Ganz unterschiedliche Musikstile geben den zwei Musikern die Möglichkeit, jegliche klangliche Bandbreiten ihrer Instrumente auszuschöpfen. Ob Tango, Jazz oder Klassik - der warme Ton des Cellos vermag sich außergewöhnlich gut mit den harmonischen Klängen des Akkordeons verbinden.Pure Spielfreude und Leidenschaftlichkeit gepaart mit musikalischer Raffinesse und feinem Zusammenspiel sind Merkmale, mit denen Nico und Marcus ihr Publikum für sich gewinnen. Beide Musiker verbindet besonders die Kunst der frei improvisierten Musik.Nicolae Gutu ist ein internationaler Solist und Lehrer. Seine musikalische Ausdruckskraft kennt keine stilistischen Grenzen und zeichnet sich durch seine große Vielseitigkeit aus.Über seinen Großvater (Akkordeonist und Trompeter) entdeckte Nicolae im Alter von sechs Jahren seine Begeisterung für das Akkordeon. 2012 begann er sein Studium an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT in Weimar mit dem Hauptfach „klassisches Akkordeon“ und im Oktober 2017 setzte er sein Masterstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover in selbiger Fachrichtung fort. Er ist mehrfacher Preisträger von nationalen und internationalen Wettbewerben (China, Schweiz, Russland, Portugal, Italien), u.a gewann er 2018 den Deutschen Akkordeonmusikpreis.Marcus Sundermeyer studiert Violoncello an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Jorin Jorden. Er erhielt Cellounterricht u.a. bei Matthias Wallmann, Isabel Gehweiler und Konrad Haesler. Zusätzlich studierte er im Doppelstudium Musik und Theater als Fächerübergreifenden Bachelor mit dem Hauptfach Violoncello und den Nebenfächern Klavier, Dirigieren und Gesang. Nebenher erhielt Marcus Dirigier- und Kompositionsunterricht bei Prof. Tobias Rokahr. Neben dem Cello und Dirigieren begeistert ihn seit seiner frühen Kindheit an die Improvisation und Komposition.2018 qualifizierte sich Marcus über ein Auswahlverfahren für ein Stipendium bei Yehudi Menuhin Live Music Now Hannover. Im Sommer 2019 gewann er in Hannover den 1. Preis beim Festival Klassik in der Altstadt.Eintritt 15,--Vorverkauf beginnt am 13. des Vormonats!Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 SeelzeTOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, HarenbergKarten nur an der Abendkasse, sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.