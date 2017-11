12xk - Konversationen für Flöte und Akkordeon

Duo FLEURdeON gestaltet an diesem Abend die Reise erst quer durch die Zeit und dann durch die spanischsprachigen Länder, wo viele leidenschaftliche Geschichten ohne Wörter erzählt werden.



So wird ein Bogen gespannt von G. Ph. Telemann über F. Kreisler bis A. Piazzolla.

Duo FLEURdeON wurde 2014 gegründet. Olga Heydrich (Querflöte) – nicht zum ersten Mal in Harenberg - und Nastja Schkinder (Akkordeon) kommen beide aus Minsk, Belarus und haben ihre musikalische Ausbildung an der Musikhochschule Hannover absolviert. 2015 wurde Duo FLEURdeON Preisträger bei „Klassik in der Altstadt“, Hannover. Die beiden Musikerinnen konzertieren deutschlandweit und werden durch „Stiftung Edelhof“ und den Verein „Klassik in der Klinik“ gefördert.



Kollekte am Ausgang