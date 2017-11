12xk - kluge, listige Frauen

Eva Maria Kölling und Oliver Jaeger gestalten „Rosinen aus Bagdad“ – einen orientalischen Erzählabend mit Musik. Sie bringen eine Auswahl der schönsten Geschichten des Orients von Nasreddin Hodscha, dem orientalischen Till Eulenspiegel, von einer untreuen Frau, einer hölzernen Jungfrau und weitere Geschichten von Liebe, Klugheit, dem gemeinsamen Leben von Mann und Frau mit.



Die Schauspielerin und Erzählerin Eva Maria Kölling lässt ihre Geschichten musikalisch von Oliver Jaeger auf der Gitarre und Symphonetta umspielen. Dieses Programm voller Begegnungen von Sprache, Musik, Publikum und Performer ist ein Abend für Erwachsene.



Eva Maria Kölling ist seit über 20 Jahren als freue Schauspielerin bundesweit in Theatern tätig. Die Hamburgerin lebt und spielt seit 18 Jahren in Berlin. Dort war sie u.a. jahrelang im Jüdischen Theater engagiert. Ihr schauspielerisches Können fließt auch in kreatives Coaching für Erwachsene. Ihr musikalischer Partner des Abends begann mit einer klassischen Gitarrenausbildung, erweiterte seine Kenntnis im Spiel mit der Flamenco-Gitarre und ist seit den 90er Jahren in verschiedenen Crossover-Projekten auf Kontinenten mit Einflüssen aus Spanien unterwegs. Die Presse bezeichnet ihn als „Geschichtenerzähler in Tönen", stets unterwegs nach neuen musikalischen Erfahrungen.







Eintritt: 15,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse