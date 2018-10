12xk - Klingende Glocken in Fontanes Havelland

Rainer Künnecke, in Seelze seit 2008 als „Reitergeneral Michael von Obentraut“ unterwegs und in Hannover im Leibniztheater mit seinem Theaterstück „Haarmann lädt zum Dinner“ sehr erfolgreich, taucht an diesem Abend in die Rolle des „Theodor Fontane“ ein. Neben seinen Romanen, Novellen und Erzählungen hat Theodor Fontane auch Gedichte verfasst. Das bekannteste ist sicher „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“.

Eine Auswahl seiner Gedichte wird Herr Fontane vorlesen – und vielleicht auch ein wenig aus seinem Leben plaudern. Das Schloss Ribbeck wird übrigens immer noch bewirtschaftet. Theodor Fontane wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden.



Aber der Schauspieler kommt natürlich nicht allein. Das Handglocken Trio - drei virtuose Glöcknerinnen, sechs flinke Hände und 36 bronzene Glocken werden mit zum Teil sphärischen Klängen mehr als der musikalische Rahmen für die Texte von Fontane sein. Sie werden uns mit Ring, Plick, four-in-hand und Martellato vertraut machen - Techniken des Glockenspiels. Mareike Hußmann, Isabel Wesche und Antje Mexner bedienen ein breites Musikspektrum von Originalkompositionen aus der Klassik bis zur Moderne mit eigenen Bearbeitungen. Die ursprünglich aus England kommenden Handglocken werden heute von 35 Handglockenchören in Deutschland bespielt - aber Trios für diese Instrumente gibt es nur wenige. Hier ist nicht nur Musikgefühl, hier ist auch ungeheure Konzentration gefragt.



Spende am Ausgang.