12xk - Klezmer und Balkan - virtuos

goraSon spielt quicklebendige balkanische Tanzmusik und bereichert sie mit den spannungsvollen Klängen Astor Piazzollas, mixt jiddische Tangos mit lateinamerikanischen Rhythmen und Klezmermusik mit ungarischen Zungenbrechern: Eine energiegeladene Reise durch die vielschichtige Musik Osteuropas!



In ihren Liedtexten kommen die zu Wort, die mit diesen Traditionen untrennbar verbunden sind: Eine ungarische Wirtin, ein serbischer Kurgast, ein jiddischer Poet...

goraSon erweckt ihre Geschichten mit viel Spielfreude zu neuem Leben, von zarten,

verwobenen Improvisationen zu virtuoser, feuriger Tanzmusik. Geigerin Karin Christoph und Kontrabassist Reinhard Röhrs tourten viele Jahre mit der Klezmerband "trio kali gari" erfolgreich durch Deutschland und Europa, gemeinsam mit dem serbischen Akkordeonisten Miroslav Grahovac haben sie 2013 dieses Trio gegründet.



Miroslav Grahovac - Bajan - stammt aus Ex-Jugoslawien und kam als Jugendlicher zum Akkordeon. Neben seiner klassischen Ausbildung ist er versierter Kenner der vielfältigen Musik- und Tanzstile des Balkan.



Karin Christoph - 5-saitige Violine, Strohfidel, Gesang - erhielt ihre klassische Ausbildung in den engen Tälern des Kraichgau bei ungarischen und ging bei moldawischen Geigern „in die Lehre“. Sie studierte Finnougristik und Musikethnologie, beschäftigt sich intensiv mit jiddischer Sprache und Kultur und liebt es, längst vergessene Melodien und Texte auszugraben und sie teilweise in völlig neuem Gewand wiederaufleben zu lassen.



Reinhard Röhrs (Hardy) - Kontrabass, Gesang - ist im Jazz zuhause und tourt zudem mit seinem Musik-Theater-Programm über Leben und Werk Christian Morgensterns seit vielen Jahren durch Deutschland. Mit Einfallsreichtum und rhythmischer Bodenständigkeit erdet er die Musik des Trios, als typischer "Norddeutscher" schafft er mit offenherziger Präsenz und Humor spielend den Kontakt zum Publikum.



Eintritt: 16,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse