12xk - Kleine Musik durch die Nacht

(„Blick zu zweit"), bestehend aus der Flötistin Anna-Denise Rheinländer und der PianistinAlvyda Zdanevičiūtė-Lee führt in die Nacht.Die Nacht - für viele ist sie der Inbegriff der Romantik, für manche bedeutet sie aber auch Ruhe und Stille, andere hingegen haben Angst vor dem Unbekannten oder der Einsamkeit So hat jede Person ihre ganz eigene Assoziation. Auch die Komponistinnen und Komponisten des Abends erzählen jede/r eine eigene Geschichte zur Nacht.Das Duo Sguardo a Due nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise durch die Nacht. Von Schubert über Debussy bis zu Boulanger und Piazzolla erwartet Sie ein vielfältiges Programm. Natürlich darf auch Mozarts Eine kleine Nachtmusik nicht fehlen.Musikalische Schwerpunkte des Duos liegen in der französischen Duoliteratur und in der Musik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Gemeinsam gaben sie bereits zahlreiche Konzerte, u.a. in Hannover, Lübeck, Göttingen, Schwerin, Einbeck, Uelzen und Bad Oldesloe. Im Frühjahr 2015 spielten sie zudem beim 17. Internationalen Musik Festival in Vilnius (Litauen). Neue Eindrücke und Anregungen erhielten sie während eines Meisterkurses bei Prof. Anthony Spiri (Köln). Im Oktober 2016 gewannen sie den 3. Preis beim 7. Internationalen Interpretationswettbewerb Verfemte Musik.studierte zunächst Instrumentalpädagogik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Prof. Lorenz Hellgardt und Christoph Renz und setzte zwischen 2011 und 2016 ihr Flötenstudium mit den Schwerpunkten Orchester und Alte Musik bei Prof. Angela Firkins an der Musikhochschule Lübeck fort, welches sie mit dem Master of Music abschloss. Weitere Erfahrungen sammelte sie als Erasmus-Studentin in Oslo (Norwegen) bei den Lehrern Per Flemström und Andrew Cunningham.Ergänzt wird die Ausbildung durch Meisterkurse bei Prof. W. Hase (Weimar), Prof. D. Formisano (Stuttgart), Prof. M. M. Kofler (Salzburg), Prof. H. Schmeiser (Wien) und Prof. K. McCall (Amsterdam).Orchestererfahrungen sammelte sie als Praktikantin, sowohl im Göttinger Symphonie Orchester als auch im Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck und in mehreren internationalen und nationalen Jugendorchestern. Anna-Denise Rheinländer ist Mitglied der Kammerphilharmonie Lübeck und spielt als regelmäßige Aushilfe in verschiedenen Orchestern in Norddeutschland.Neben Sguardo a due spielt Anna-Denise in verschiedenen weiteren Kammermusik-Ensembles. Das neueste Projekt ist dabei das Klassik-Jazz-Quartett Fono Alanti.Als Diplom Instrumentallehrerin unterrichtet sie seit 2007 Querflöte an verschiedenen Schulen und Musikschulen; seit September 2016 ist sie an der Musikschule Seelze tätig.Die aus Litauen stammende Pianistinspielt seit ihrem 7. Lebensjahr Klavier. Mit 14 Jahren wurde sie an der M. K. Čiurlionis Kunstschule in Vilnius (Litauen) aufgenommen, wo sie nicht nur ihr klassisches Klavierspiel weiterentwickelte, sondern auch andere musikalische Bereiche wie Kammermusik, Improvisieren, Komponieren und Musiktheorie ausbaute. Weiter folgte das Klavier- und Musikpädagogikstudium an der Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover. Hier entstanden Ensembles, die bis heute aktiv konzertieren: Das Flöte-Klavier-Duo mit Anna-Denise Rheinländer Sguardo a due und das Klavierduo Clementi Duo. Die neuesten langfris-tigen Projekte für Alvyda sind das Projekt Absinth und Charleston: Revue über die Goldenen 20er, in dem Alvyda als Pianistin seit 2019 tätig ist, sowie die Mitgründung des Klassik-Jazz-Quartetts Fono Alanti.Weiterhin besuchte sie zahlreiche Meisterkurse; unter anderem bei Prof. R.Kvapil, Prof. V.Berman, A.Grynyuk, Prof. N.Seriogina, Prof. J.Schmidt und G.Alekna.Als Pianistin gewann sie Preise beim Festival-Wettbewerb in Druskininkai (2005), Internationalen Kammermusikwettbewerb für die Jugend in Jaunmarupe (Lettland, 2005), Jugendwettbewerb für zeitgenössische litauische Klaviermusik in Vilnius (1.Preis, 2007), Internationalen Klavierwettbewerb „Mozart“ in Frascatti (Italien, 2.Preis, 2009), Nationalen J.S. Bach Jugendwettbewerb in Vil-nius (2010), Nationalen B. Dvarionas Klavierwettbewerb in Vilnius (2012) und Internationalen Klavierwettbewerb in Waterloo (Belgien, Finalistin, 2010).Eintritt 12,--Vorverkauf beginnt am 13. des Vormonats!Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 SeelzeTOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, HarenbergKarten nur an der Abendkasse, sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.