12xk - Klassiker der Fünfziger

Alley Cats - das ist eine Gruppe, die Musik aus Spaß an der Freude macht! Und im Mittelpunkt dieses musikalischen Spaßes stehen die 50er Jahre. Aber sie beschränken sich nicht darauf. Von Trude Herr über die Beatles lassen sie fast nichts aus. Es wird also ein Abend, an dem man die Texte kennt. Ein Abend, an dem man in eigenen Erinnerungen schwelgen kann, an dem man Melodien hört, die gerade wieder aus der Mottenkiste kommen, in der sie nie waren.





Diesen Spaß erzeugen die Alley Cats. Das sind Bodo Mierswa (Seelze!) – Gesang und Percussion, Haide Manns – Gesang und Saxophon, Volker Bublitz – Gesang, Gitarre, Saxophon, Hartmut Habecker – Gesang, Bass, Dieter Hemmelskamp – Gitarre und Immo de Veer – Percussion. Die Alley Cats wollen mit ihrem eigenwilligen Charme mehr als das Zwerchfell reizen. Ihr Anspruch ist es, dass sich die Konzertbesucher nur schwer auf den Bänken halten können.





Kollekte am Ausgang.