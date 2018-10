12xk - Klangvolles Winterkonzert

Unter dem Motto „Jazzy Christmas“ wird Hanna Jursch zusammen mit dem Gitarristen Martin Flindt diesen Dezemberabend gestalten. Mit besinnlichen Winterliedern, temperamentvollen Improvisationen und swingenden Rhythmen erschaffen die beiden ihr eigenes „Winter Wonderland“.

Duo verbindet. Kennengelernt haben sie sich eigentlich im Quintett des Saxophonisten Dirk Piezunka. Den Anlaß für die Zusammenarbeit im Duo bot dann der Wettbewerb „Voice and Guitar 2010“, aus dem die beiden dann auch als Preisträger hervorgingen.



Hanna Jursch muss man in der St. Barbara-Kirche eigentlich nicht vorstellen. Sie ist eine sehr vielseitige und virtuose Sängerin und nicht zum ersten Mal die Stimme eines Konzertes in Harenberg. Sie überzeugt mal mit atemberaubenden Scatsoli, mal mit der Power und Leidenschaft, in der sie Popballaden zu singen versteht, ein anderes Mal wiederum staunt man über ihre Wandlungsfähigkeit, wenn sie nuancenreich komplexe moderne Kompositionen vorträgt.



Mit Martin Flindt ist sie auf einen Gitarristen gestoßen, der diese Vielfalt ebenso schätzt und ihr eine virtuose und dennoch einfühlsame Ergänzung ist. Beide genießen die Freiheit, die ein Duo für die gemeinsame Kommunikation bietet. So entstehen atemberaubende Dialoge.





Eintritt: 17,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse