12xk - Klangmischung

Omid Bahadori – Markus Korda

Sie lassen eine eigene Welt inspiriert von Klängen persischer, europäischer und amerikanischer Musik erklingen. Ihre Musik ist nicht vergleichbar.

Bezeichnend für die Musik des in Deutschland heimisch gewordenen Musikers Omid Bahadori ist die Auflösung kultureller Barrieren. Der gebürtige Perser agiert seit über zwanzig Jahren mit verschiedenen Musik- und Theatergruppen unterschiedlicher Genres. Seit neun Jahren gibt er mit seiner Band SEEDA, zu der weitere drei mongolische Musiker gehören, weltweit Konzerte. 2015/16 gewannen sie den Weltmusik-Preis "Creole" in TFF Rudolstadt.

Die verschiedensten Folklore Stile der Erde sind Bestandteil für den musikalischen Werdegang des Akkordeonisten Markus Korda. Aufgewachsen in Bayern und dessen Tradition bereichern alle möglichen Einflüsse von Klezmer und Balkan über Latin bis Tango sein Spiel, dabei stets auf der Suche nach der eigenen musikalischen Sprache. Viele internationale Erfahrungen machen ihn zu einem flexiblen und abwechslungsreichen Musiker.

Auf ihrer aktuellen CD sind einige der Beiträge wieder zu finden.

