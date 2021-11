12xk - Klang von Harfe & Hang

Die für diese Veranstaltung geltenden Corona-Regeln finden Sie auf der Webseite der Kirchengemeinde: https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine

Donatella Abate & Rolf Predotka sind dasSchon die Instrumente: Eine Harfe, einige Hnadpans, Didgeridoos, Gongs, Klangschalen, Rainmaker u.v.m. deuten auf das zu Erwartende hin. Es wird ein sinnlicher Abend mit Anleihen an keltische Musik, an zeitlose, volkstümliche Melodien. Sie wurden geprägt vom Klang der Bretagne ebenso wie dem von Russland über Finnland bis Israel. Die meditativen Kompositionen klingen nach Mittelalter- und Renaissancemusik. Eine individuelle Interpretation von Melodien, die in der europäischen Kultur tief eingebettet sind. Ein individueller Weg zur inneren Musik, zur Musik der Seele.Beide Musiker haben einen vielfältigen Weg genommen, um ihre Instrumente in besonderer Weise zu beherrschen und ihnen einen eigenen Stil, ein eigenes Musikempfinden zu geben.Rolf Predotka ist nicht unbekannt in dieser Kirche. Er hat schon einmal in der Reihe 30-Minuten-Kerzenschein das Publikum also Solo-Künstler begeistert.Eintritt nach eigenem Ermessen.