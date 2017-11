12xk - Kennen Sie die Autoharp?

Alexandre Zindel bringt ein in Deutschland selten gespieltes Instrument mit: Die Autoharp – Volkszither. Dieses 36-saitige Instrument, das in Deutschland erfunden wurde, klingt wunderbar voll wie zwei Gitarren und dann wieder zart wie eine Zither. Und so passt es hervorragend zu dem abwechslungsreichen Solo-Programm bekannter Folksongs, Chansons, Blues und Lieder, Geschichten in deutsch, französisch und englisch von langer Tradition und zeitloser Schönheit. Alexandre Zindel arbeitete als Sänger und Komponist mit der WDR-Big Band zusammen, gastierte als Solist und Ensemblesänger mit dem Bundesjazzorchester und dem WDR-Rundfunkorchester in Europa und Süd-Afrika. Diese vielfältigen Einflüsse finden sich in seiner Musik wieder. Sein aktuelles Programms ist "Le Coeur fait Boum! (Das Herz macht Boum!)". Es ist auch als CD erschienen.



Eintritt: 12,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse