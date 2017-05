Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Schwerin 2017

Wenn man an einem Sonntag gerne einkaufen würde, ist der verkaufsoffene Sonntag genau das richtige. Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Hier gibt es die verkaufsoffenen Sonntage in Schwerin:



An einem verkaufsoffenen Sonntag haben Läden wie beispielsweise Schuhläden, Baumärkte oder Supermärkte geöffnet. Üblicherweise haben alle Geschäfte, bis auf Tankstellen und Bäckereien sonntags geschlossen und dürften in Deutschland auch gar nicht geöffnet haben. Es gibt eben Ausnahmen, an denen man seine Besorgungen die man unter der Woche nicht erledigen konnte, auf Sonntag verschieben kann.An den folgenden Tagen haben die Geschäfte wie zum Beispiel: ADLER; C&A; H&M; real,-; Schlosspark Center; Sieben Seen Center; Spiele Max; Toys R Us; EURONICS; Media Markt; Medimax; BAUHAUS; Hammer; Kabs Polsterwelt; Möbel ROLLER; OBI; POCO und Toom geöffnet:03.09.201701.10.201703.12.2017Eine Übersicht zu verkaufsoffenen Sonntagen in Mecklenburg-Vorpommern findet ihr hier