Vegan-Buddy Infostand beim Michaelismarkt - ARIWA Vogelsberg 

ARIWA - Vogelsberg nimmt mit dem Vegan-Buddy Infostand zu Tierrechten, Tierschutz und veganem Leben am Michaelismarkt in 34613 Schwalmstadt-Treysa teil.Vegan Buddys: Start-Hilfe vor OrtVegan zu leben ist nicht schwer. In ganz Deutschland gibt es Menschen, die langjährige Erfahrung mit dieser Lebensweise haben und gerne wertvolle Tipps geben: beim Kochen, Einkaufen, Vernetzen und bei der weiteren Informationssuche. Wo gibt es Vegan Buddys in der Nähe? www.veganbuddy.de Wer das Leid der Tiere mindern will, muss es für die Menschen sichtbar machen. Mit sorgfältigen Recherchen, sachlicher Information und innovativen Aktionen engagiert sich ARIWA e.V. gegen Verschleierung und Verdrängung - und für die Anerkennung von Tierrechten. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit und praktischer Hilfe für Tiere in Not ist ARIWA e.V. bundesweit mittels vieler Ortsgruppen aktiv.Der Michaelismarkt war ursprünglich ein sogenannter freier Markt für die Schumacher und Lohgerber, später ein "Kram- und Viehmarkt". Der Michaelismarkt gehört zu den ältesten Märkten der Stadt und findet alljährlich normalerweise am 3. Sonntag im September statt.Kontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - Vogelsberg