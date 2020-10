ART to GO - Acrylbilder und Skulpturen von Sibylle Rettenmaier im P8 in Schwäbisch Gmünd

Die Künstlerin Sibylle Rettenmaier zeigt in der Zeit von 28.11. - 31.12. 2020 ihre neuesten Gemälde und Skulpturen in der P8 Schuhboutique in der Postgasse in Schwäbisch Gmünd. Vernisage ist am Freitag 28.11. um 18.00 Uhr. Genießen Sie in einem wundervollen Ambiente bei einem Glas Prosecco die farbenfrohen gemalten Bilder von Sibylle Rettenmaier. Da viele Original Gemälde von ihr bereits vergriffen sind, zeigt die Künstlerin das eine oder andere ursprünglich gemalte Bild als hochwertige Kunstdrucke auf Leinwand. In der Zeit bis 31.12. ist Sibylle Rettenmaier nach Absprache auch persönlich vor Ort in der P8 Schuhboutique , um mit Kunstinteressierten ihre Acrylbilder und abstrakten Skulpturen vorzustellen.Die Öffnungszeiten sind jeweils von Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr und Sa. 9.30 - 16.00 Uhr.Sibylle Rettenmaier und Corinna Duscha-Brüning und das P8-Team freuen sich darauf, Sie persönlich in der Postgasse 8 in Schwäbisch Gmünd begrüßen zu dürfen.