Wenn es Abend wird im Wald...

Schwabmünchen : Parkplatz am "Infopunkt Wertachau" |

Gemeinsam mit Harald Harazim ziehen wir mit der Dämmerung los in den Wald. Warum wird es überhaupt dunkel und weshalb im Winter eher als im Sommer? Wie orientiert man sich im dunklen Wald? Funktioniert ein Kompass auch bei Nacht? Was sind Sterne und weshalb ziehen sie über den Himmel? Welchen Tieren können wir im nächtlichen Wald begegnen? Was hören wir außer Geschichten und Märchen?



Treffpunkt ist der Parkplatz am "Infopunkt Wertachau" im Wertachweg in Schwabmünchen. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Familien mit Kindern ab 6 Jahren geeignet. Anmeldungen sind bis 04. Mai per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.