Wenn es Abend wird im Wald...

Parkplatz am "Infopunkt Wertachau" , Wertachweg , 86830 Schwabmünchen DE

Mit der Dämmerung ziehen wir los in den Wald. Warum wird es überhaupt dunkel und weshalb im Winter eher als im Sommer? Wie orientiert man sich im dunklen Wald? Funktioniert ein Kompass auch bei Nacht? Was sind Sterne und weshalb ziehen sie über den Himmel? Welchen Tieren können wir im nächtlichen Wald begegnen? Was hören wir außer Geschichten und Märchen?

Für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 6 Jahren

Mitbringen: Taschen- oder Stirnlampen, Kompass (falls vorhanden)

Leitung: Harald Harazim

Anmeldung: Bis spätestens 08.05.; lpv@lra-a.bayern.de oder unter 0821/3102-2852