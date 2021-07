LPV-Kindersafari: Park der geheimnisvollen Wesen

Schwabmünchen : Parkplatz Luitpoldpark |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Sonntag, den 01. August von 10.00 – 12.30 Uhr eine Kindersafari im Luitpoldpark in Schwabmünchen. Der Park bietet einer großen Vielfalt an eigenartigen Lebewesen ein Zuhause. Erforscht werden Lichträuber und Sprengmeister in der Natur, Akrobaten der Lüfte und Lebewesen, die schlichtweg aus der Haut fahren. Treffpunkt ist der Parkplatz am Luitpoldpark in der Riedstraße in Schwabmünchen. Es wird darum gebeten, Brotzeit und Getränke mitzubringen und auf wettergerechte Kleidung sowie Sonnen-, Insekten- und Zeckenschutz zu achten. Anmeldungen sind bis 30. Juli per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Kinder ab 6 Jahren und Familien geeignet. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.