Schwabmünchen : Stadthalle Schwabmünchen |

Erleben Sie einen spannenden Querschnitt durch die faszinierende Welt des Musicals! Bei „Musical Memories“ verschmelzen die musikalischen Höhepunkte von Musical-Klassikern wie „West Side Story“, „Little Shop of Horrors“ und „Phantom der Oper“, „Les Misérables“, „Elisabeth“ und „Cats“ zu einem beeindruckenden Galaabend der Stimmen. Ein ausdrucksstarkes Solistenensemble entführt zusammen mit einem Chor und großem Orchester in eine bunte Traumwelt. „Musical Memories“ bringt den Zuhörern Erinnerungen an bewegende Szenen der Musicalgeschichte mit schwungvollen Melodien und gefühlvollen Balladen zurück und beschert auch Ihnen sicherlich einen unvergesslichen Abend!