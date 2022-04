Lesung mit Pfr. Volker Schoßwald am 05.04.2022

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach liest“ am 05.04.2022 liest Pfarrer Volker Schoßwald Heiteres von Erich Kästner, im Café am Wehr 17:00-17:45 Uhr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Die Literaturreihe „Schwabach liest“ ist aus dem Lockdown zurück! Es wird wieder gelesen! Und den Auftakt macht Pfarrer Volker Schoßwald mit dem heiteren Roman „Drei Männer im Schnee“, von Erich Kästner aus dem Jahre 1934. Es handelt sich um eine Verwechselungskomödie mit vielen Missverständnissen wo die Frauen auch eine Rolle spielen, verbunden mit einer Liebesgeschichte. Eine Mischung, bei der man sich prächtig amüsieren kann und bei der der Leser am besten durchblickt, im Gegensatz zu den Personen im Roman. Erich Kästner schrieb nicht nur Kinderbücher und Gedichte sondern auch Komödien, Glossen, Essays und Romane.

Volker Schoßwald ist ein großer Fan von Kästner, den er seit seiner Jugendzeit liest und der ihm immer noch Vergnügen bereitet. Natürlich brachte er auch seinen Söhnen Kästners Kinderbücher näher. So liegt es nur nahe dass Schoßwald bei verschiedenen Aufenthalten in Dresden, der Heimatstadt Kästners, einige Sehenswürdigkeiten besucht. Von der Taufkirche über Kästners Geburtshaus in der Königsbrücker Straße 66, die verschiedenen Stockwerke, die die Familie in ein und derselben Straße bewohnte bis zur der Schule und zu seinem interaktiven Museum. Diese Erfahrung wird Schoßwald als Hintergrundwissen bei der Lesung einfließen lassen.

Den gebürtigen Schweinfurter Schoßwald zog es Ende der 1990 Jahre in die Schwabacher Gegend, wo er eine Zeitlang als Pfarrer gearbeitet hat. Er ist ein Multitalent! Denn er pflegt noch verschiedene künstlerische Tätigkeiten die er mit Leib und Seele ausübt. So malt er gerne, schreibt, spielt Kabarett und singt unter anderem auch im Gospelchor. Mit seiner Band „EzzedlaABBA“ hat er einige Auftritte absolviert. Auch bei der Veranstaltung „Kulturhäppchen“ im evangelischen Gemeindehaus in Schwabach ist Pfr. Schoßwald regelmäßig als Gast dabei. Malwine Markel