Autorenlesung mit Uwe Wartha, am 14.11.2017

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach-liest“, am Dienstag den 14.11.2017 liest der Nürnberger Autor und Maler Uwe Wartha aus seinen eigenen Werken Lyrik und Geschichten, im Café am Wehr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Der Nürnberger Maler und Autor Uwe Wartha ist wieder als Vorlesegast bei der Literaturreihe „Schwabach liest“. Zwar ist er in Esslingen am Neckar geboren, lebt und arbeitet aber seit vielen Jahren in Nürnberg. Wenn er nicht fleißig am dichten und schreiben ist, dann ist er in seinem Nürnberger Malatelier beschäftigt. Und er hält auch an verschiedenen Orten Lesungen. Wartha ist offen für Neues, Gewagtes und Spontanes. So liest er an verschiedenen Orten wie zum Beispiel im sonnigen Garten der Nürnberger Burg ohne

schützenden Tisch oder Stehpult. Oder bei der Textarena in der Weinerei, oder beim Lesungsportal „werliestwannwo“ in Nürnberg und immer wieder auch in Schwabach im Café am Wehr. In seinen Werken findet das Politische seinen Platz, das Fantastische oder die Natur mit ihren Schönheiten. Am liebsten ist ihm aber das Meer, um genauer zu sein an der Ostsee; wo er sich viele Inspirationen holt. Der Autor Wartha wird eine bunte Mischung seiner Werke vorlesen. Er wird die Zuhörer an seine Lieblingsplätze entführen, sie an seinen Gedanken über die großen Dinge des Lebens teilhaben lassen und natürlich über die Zeit lesen. Denn was die Zeit betrifft: sie ist und bleibt unser wichtigster Wegbegleiter im Leben. Sich damit in so vielfältiger Weise auseinander zu setzen hat der Autor Uwe Wartha gewagt, und sie auf verschiedene literarische Arten festgehalten. Malwine Markel