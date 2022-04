Autorenlesung mit Monika Martin, am 03.05.2022

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach liest“ am 03.05.2022 liest die Krimiautorin Monika Martin aus ihrem neuen Roman „Kabine 28“, im Café am Wehr 17:00-17:45 Uhr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Die Autorin Monika Martin ist seit vielen Jahren ein gern gesehener Gast bei „Schwabach liest“, denn ihre Lesungen sind immer ein Genuss und ein Erlebnis. Es ist zur Tradition geworden dass Monika Martin ihren neuen Krimi im Rahmen einer Lesung dem Schwabacher Publikum im Café am Wehr vorstellt. Ihr neuer Krimi hat den Titel „Kabine 28“, erschienen 2021 in der Krimireihe „Krimis mit Geschichte“. Die Handlung spielt im Nürnberger Volksbad, welches seit Jahrzehnten geschlossen ist. Oder ist es doch nicht so verlassen wie es scheint? Lebloser Mann in Kabine 28. Was hat das zu bedeuten? Kriminalhauptkommissarin Charlotte Gerlach tappt lange im Dunkeln bis sie schließlich eine Erkenntnis hat.

Nachdem Monika Martin mit ihrer Krimireihe „Ermitteln wo andere Urlaub machen“ Erfolg hatte, gesellte sich die zweite Krimireihe „Krimis mit Geschichte“ dazu. Inzwischen hat sie auch fünf Hörbücher herausgebracht, die sie selber eingelesen hat. Ein Roman aus der krimireihe „Ermitteln da wo andere Urlaub machen“ und vier aus ihrer zweiten Krimireihe: „Krimis mit Geschichte“.

Die Autorin Monika Martin kombiniert ihre Lesungen gerne mit Führungen, Livemusik oder Kulinarik. Eine Art ihre Bücher zu präsentieren die ihr einen kleinen Erfolg bescheren. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Schwanstetten bei Nürnberg. Sie arbeitet als freie Autorin, ist für das Institut für Regionalgeschichte „Geschichte für Alle e.V.“ tätig, und führt historische Stadtführungen durch. 2018 wurde ihr der Elisabeth-Engelhardt-Literaturpreis zum Mal verliehen. Sie ist die vierte Frau die diesen literarischen Preis erhalten hat seitdem er ins Leben gerufen wurde und die zweite Autorin aus Schwanstetten, neben Ingeborg Höverkamp.

Malwine Markel