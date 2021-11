Autorenlesung mit Marc Renz am 09.11.2021

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe Schwabach-liest am Dienstag den 09.11.2021. liest der Schwabacher Hobbyautor und Marc Renz und studierter Nachrichtentechniker, aus seinem Roman „Zeitfunk - Lusitania never happened“ von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr. 12g, Schwabach. Eintritt frei! Es gilt die 3-G-Regel!

Seine Leidenschaft zu schreiben fing eigentlich ganz harmlos an. Aus Langeweile in einem fremden unbekannten Land am Ende seines ersten Arbeitstages alleine im Zimmer eines Hotels. So einfach kann es manchmal gehen. Man denkt man schreibt ein Tagebuch für sich und füllt es mit allem was einem so passiert, und plötzlich ist da mehr geworden. Das war sein erstes Buch, aber nicht veröffentlicht aus verschiedenen Gründen. Ist die Leidenschaft mal entfacht, brodelt sie immer weiter. Vorreiter für sein drittes Buch war, eine Biografie über seinen Großvater die er anhand von alten Feldpostbriefe, Postkarten und Fotoalben. zusammen stellte. Da man ihn leider über das Erlebte im Krieg nicht mehr fragen konnte. Weil diese Biografie im Verwandten- und Bekanntenkreis so viel freudige und positive Rückmeldungen gab, kitzelte der Gedanke immer mehr ein Buch zu schreiben das man auch veröffentlichen kann. Nun musste aber einiges zu den Fakten und Fiktion zusammen bringen

Es entstand der Roman „Zeitfunk - Lusitania never happened“. Eine spannende Handlung die im Jahre 1915 spielt und kriminelle Hintergründe in hohen Militärrängen stattfinden. Eine Idee die erst viele Jahre später durch Zufall entdeckt wurde, wird zu einer Zerreißprobe.

Malwine Markel