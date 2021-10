Autorenlesung mit Heinrich Veh, am 05.10.2021

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe Schwabach-liest am Dienstag den 05.10.2021. liest Heinrich Veh, Pfarrer im Ruhestand und Krimiautor aus seinem Kriminalroman „Wenn dem Morgen graut“, von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr. 12g, Schwabach. Eintritt frei!

Die Leidenschaft des Schreibens hat Heinrich Veh schon in seiner Schulzeit gepackt, und ließ ihn nicht mehr los. Denn auch in seiner Dienstzeit als Pfarrer schrieb er für Verlage in Hamburg und im Rheinland Texte zu verschiedenen Geschenkheften. Seit Beginn seines Ruhestandes begann er mit dem Schreiben von Regionalkrimis, die in Ansbach spielen. Zum ersten Mal las Veh bei „Schwabach liest“ 2019, und begeisterte das Publikum mit seiner Krimilesung. Alle seine Kriminalromane spielen in Ansbach und haben ihr Zuhause Im Fahner-Verlag in Lauf. Dieser Verlag hat die beiden Wörter „Franken-Krimi“ zu seiner Marke gemacht. Die Krimis Von Heinrich Veh sind beliebt weil er sie mit etwas Humor würzt, und weil er sehr gründlich recherchiert bevor ein Krimi geschrieben und veröffentlicht wird. Denn sie enthalten oft ein Kernchen Wahrheit. Alle Krimiromane von Heinrich Veh spielen in Ansbach, ein Ort den er gut kennt und wo er jahrelang als Pfarrer tätig war.

Der Roman „Wenn der Morgen graut“ ist ein Jungendroman, der sehr spannend erzählt wird.

Es geht um den Raub eines sehr wertvollen mittelalterlichen Gemäldes welches durch die Gier des Haupttäters zu einem Verhängnis für viele Beteiligten wird, und für einige sogar tödlich. Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sperber und sein Team müssen alle Register ihres Könnens ziehen, um mit dem rasanten Fortgang der Ereignisse Schritt zu halten. Und wieder geraten kirchliche Mitarbeiter von Sankt Gumbertus in Ansbach unversehens in den Strudel des kriminellen Geschehens.

Heinrich Veh ist ein waschechter Franke. In Nürnberg geboren und aufgewachsen, erlernte er zunächst einen Handwerksberuf. Erst später studierte er evangelische Theologie. Danach war er Pfarrer an unterschiedlichen Orten. Und zuletzt bis zu seinem Ruhestand war er Gemeindepfarrer an St. Gumbertus in Ansbach. Malwine Markel