Der große DORN-Selbsthilfetag für den Rücken

221-G-517 Der große DORN-Selbsthilfetag für den RückenBeginn Sa., 07.05.2022, 10:00 - 17:00 UhrKursgebühr 80,00 €Dauer 1 TagKursleitung Franz Josef NeffeBemerkungen flache Schuhe und bequeme Kleidung, Handtuch, MassageölSanfte Selbsthilfe für viele Gesundheitsprobleme mit dem Rücken. "Der Patient ist der Therapeut, ich bin nur sein Helfer" war einer der Kernsätze des Allgäuer Bauern Dieter Dorn, dessen sanfte Gelenk- und Wirbelkorrektur zum Selbermachen sich in gut drei Jahrzehnten weltweit verbreitet hat. Bei der Behandlung soll der Betroffene sein eigenes "Betriebssystem" verstehen und pflegen lernen, um das Behandlungsergebnis zu stabilisieren, sich im Ernstfall selbst helfen zu können und Problementstehungen zu erkennen. Franz Josef Neffe wendet die DORN-Methode seit 1990 an und bildet darin auch aus. Er selber hat das Verfahren direkt bei Dieter Dorn gelernt. Zum Seminar gehören die komplette Behandlung, die Selbsthilfe-Übungen, die Zusammenhänge: Wirbel - Nerven - Organe - Meridiane, Hintergründe, Ursachen (Sitzen, Liegen, Stehen, Tragen usw.) und Vorbeugung sowie rechtliche Grundlagen. Jeder Teilnehmer erhält zum Kurs ein Skript.Eine paarweise Anmeldung ist nicht erforderlich, aber sinnvoll, um sich später zu Hause gegenseitig helfen und motivieren zu können.Die Breuß-Massage (Kurs G-518) ist eine wohltuende Ergänzung und Erweiterung der DORN-Methode.Weitere Informationen zum Thema finden sich auf Youtube unter dem Suchbegriff "Die Dornmethode – Heilen mit dem Wirbelflüsterer".Eine Stunde Mittagspause.Eine ideale Ergänzung ist die Breuß-Massage - Siehe Kurs am nächsten Tag!Siehe auch: www.coue.org !