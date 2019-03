Karfreitag kommt traditionell der Osterhase

Schöngleina : Kreuzgewölbe |



Osterhase & Gehilfen verstecken 1000 Ostereier

- auf der Wiese vorm Kreuzgewölbe Schöngleina



Wann: Freitag, 19. April 2019,

Beginn: 14:00/15:00 Uhr,

Eintritt: eine Spende



Lustige Eierein & Spiele - Eierlaufen, Eierschleudern & Co



Auch für dieses Jahr hat sich der Osterhase wieder im Kreuzgewölbe bzw. unserer vor gelagerten Wiese angekündigt. Am Karfreitag, 30. März 2018 wird er mit Hilfe der Kreuzgewölbler, auf der Wiese viele, viele Ostereier für Kinder verstecken...und so lädt das Kreuzgewölbe „Groß & Klein“ ein, beim Suchen und Finden zu helfen. Damit auch die kleinsten unter uns eine faire Chance haben, wird es noch einen abgegrenzten Bereich geben.



Für die Verschnaufpausen gibt es Leckereien vom Rost und oder aus unserem Altdeutschen Backofen. Natürlich findet sich auch einfach ein gemütlicher Platz vorm Kamin. Neben Osterwasser gibt es viele Getränke an der Hasen-Bar. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust und Möglichkeit zum Musizieren…also bringt Musikinstrument mit und zieht mit uns dem Frühling entgegen. Denn das Wort “Ostern” kommt ja nicht umsonst vom lateinischen “aurora”, was Morgenröte bedeutet. Ostern ist also Ausdruck des Neubeginns: Beendigung der Nacht, Beginn des Tages. Neues Leben. Wärme. Bewegung. Freude.



Also bereitet Euch und Euren kleinen - eine Freude und besucht uns im Kreuzgewölbe





Rückfragen bzw. Anmeldungen unter Tel. 0160 28 66 897

oder per E-Mail an info@kreuzgewoelbe-schoengleina.de



