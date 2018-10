Internationaler Trompetensolist gastiert mit Westfalen Winds

Es ist eine lange Reihe, in die sich Reinhold Friedrich bei den Konzerten am 09. und 10. November in Attendorn und Bad Fredeburg stellen wird. Teil dieser Reihe sind Namen international gefeierter Solisten, Dirigenten und Komponisten, denen eines gemeinsam ist: Sie alle haben in vergangenen Jahren mit der westfälischen Bläserphilharmonie Westfalen Winds zusammengearbeitet, um außergewöhnliche Konzertideen Wirklichkeit werden zu lassen.

Internationale Solisten und Komponisten bei Westfalen Winds

Von Kunstschmieden und Kunst schmieden

Freier Eintritt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte

