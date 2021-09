"KUNST am RATHAUS" öffnet für 1 Tag seine Pforten

Endlich ist es soweit! „Kunst am Rathaus“ öffnet für einen Tag die Pforten!Am 11. September 2021 findet ab 17:00 Uhr die Ausstellung „Kunst am Rathaus“ in Schiltberg statt. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.

Zum ersten Mal findet in Schiltberg, rund ums Rathaus, eine besondere Ausstellung, nur an diesem Tag und nur im Freien, statt. Der Countdown läuft für diese Uraufführung.

Was einst zum Herbst 2020 eingeplant war wurde auf Frühling 2021 gelegt und musste dann noch einmal auf den Sommer 2021 verschoben werden. Bei den momentanen Wetterkapriolen zeigen sich die Künstler ziemlich mutig. Sie präsentieren ihre Werke auf dem Balkon des Rathauses, in den Fenstern der Mehrzweckhalle und im Rathaus, sowie an Stellwänden auf dem gesamten Rathausplatz, vor der Mehrzweckhalle und dem Areal der Freiwilligen Feuerwehr Schiltberg. Die Parkplätze sind einbezogen. Zu sehen sind Fotografien von Olaf Köntopf, Xaver Ostermayr und Claudia Neumüller, Malerei von Maria Fest und Hans Guzy. Alle Künstler kommen aus der Gemeinde. Die Fotografen konnten Naturaufnahmen von Schiltberg und diversen Ortsteilen einfangen, zu sehen sind weiterhin Makroaufnahmen und Lichtblicke. Die Maler präsentieren Landschaften sowie Farbenspiele. Einige zeigen das erste Mal ihre Exponate in der Öffentlichkeit.Doch damit nicht genug. Geplant ist eine Aufführung des Hofbergvereins, hier geben Schaupieler ein Potpourri aus Theaterstücken zum Besten. Hören Sie Sagen um Schiltberg, es gibt eine Feuerschale und Altbürgermeister Josef Schreier wird zum Ehrenbürger der Gemeinde Schiltberg ernannt. Die Kinder dürfen sich auch künstlerisch betätigen und kreativ sein. Der Förderverein Kinderhaus-Grundschule sorgt dafür dass niemand Hunger und Durst erleiden muss, der Erlös kommt auch dem Kinderhaus zu Gute.An diesem Ausstellungstag gilt das neue Ampelsystem. Es besteht Maskenpflicht. Das Areal ist groß, Stellwände und Stehtische wurden so weitläufig konzipiert dass jeder genug Abstand einhalten kann.Bürgermeister Fabian Streit und die Ausstellerinnen und Aussteller freuen sich auf die Begegnung mit Ihnen.