Blutspenden in Schemmerhofen

Blutspendeaktion des DRK Schemmerhofen im OktoberLebensretter gesucht - ohne Blutspenden geht es nicht- Oft genug ist eine Rettung nur durch eine Blutübertragung möglichBlut wird nicht nur für Notfall-Operationen benötigt sondern auch beispielsweise im Rahmen einer Geburt. Allein 19 Prozent aller Blutpräparate in Deutschland werden jedoch für Patienten mit einerKrebserkrankung benötigt. Viele Operationen und auch Transplantationen sind nur möglich, wenn ausreichend Blutpräparate vorhanden sind. Oft genug ist eine Rettung nur durch eine Blutübertragung möglich. Für einen Spender ist es nur ein kleiner Aufwand. Einige Menschen vergessen diese Spende jedoch niemals: der Empfänger, dem durch die Blutspende das Lebengerettet werden konnte und seine Angehörigen und Freunde.Um die Versorgung auch weiterhin gewährleisten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst um eine Blutspende amFreitag, dem 26.10.2018von 14:30 Uhr bis 19:30 UhrDRK-Haus, Ringstr. 288433 SCHEMMERHOFENAuch die Musiker der Stuttgarter Band parallel engagieren sich als Lebensretter und appellieren "Das Thema Blutspenden liegt uns am Herzen. Denn erst wenn's fehlt, fällt's auf. Lassen wir esgemeinsam nicht darauf ankommen. Auf geht's zur Blutspende." Als Botschafter, überzeugte Blutspender und leidenschaftliche Musiker setzen sich die Bandmitglieder dafür ein, dass genügend Blutpräparate für die Versorgung bereit stehen, denn "das ist wichtig! Lebenswichtig!". Informationen für Erstspender und zur Blutspende sowie weitere Blutspendetermine stehen im Internet unter www.blutspende.de/erstspender zur Verfügung.Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73 Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.Für Ihre Spende werden Sie vom DRK Ortsverein Schemmerhofen kostenfrei mit einem leckeren Imbiss verpflegt. Wir freuen uns auf Sie!Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im Internet unter www.blutspende.deInfos zur aktuellen Erstspender-Kampagne auf:www.missingtype.deZiel ist es mindestens 61.000 neue Spender in diesem Jahr mit einem klaren „JA“ zur Blutspende zu motivieren. Wichtig ist, dass das Thema Blutspende nicht aus dem Bewußtsein der Bevölkerung verschwindet sondern weiterhin präsent bleibt. Mehr Menschen werden regelmäßige, bekennende Blutspender und transportieren die Botschaft auch anderen gegenüber weiter. Gleichzeitig setzen wir mit der Missingtype-Kampagne, die auch die Blutgruppen in den Fokus nimmt, die Blutgruppenkampagne aus dem letzten Jahr zur Sensibilisierung, fort.www.blutspende.de/erstspenderIhr DRK Ortsverein Schemmerhofen!www.DRK-schemmerhofen.dewww.blutspende.de#missingtype#blutspende #drk #schemmerhofen #lebenretten #biberach #landkreisbiberach #bc #retten #helfen