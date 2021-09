Tag der offenen Tür bei pmv Peter Meyer Verlag

Saulheim : pmv Peter Meyer Verlag |

Treffen Sie pmv in seiner Heimat Rheinhessen!

Besuchen Sie uns im pmv Peter Meyer Verlag in Saulheim und erhalten Sie exklusive Einblicke in die Arbeit unseres nachhaltigen Verlages.

Auf Sie warten: Informationen zur umweltfreundlichen Entstehung und Herstellung von Büchern und Reiseführern, spannende Lesungen und Vorführungen, interessante Gespräche mit Autoren oder Verlegerin und natürlich Kostproben aus dem Weinberg.



Der Eintritt ist frei! Zur besseren Planung des Tages freuen wir uns über Ihre vorherige Anmeldung im Verlag per eMail oder Telefon 06732/6000491.

info@PetermeyerVerlag.de





Programm

Wir haben uns ein vielseitiges Programm für den ganzen Tag einfallen lassen, bei dem sicher alle einen Termin finden, der für sie interessant klingt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Teilnahme, lassen Sie sich inspirieren:



11 Uhr

pmv öffnet seine Türen für Sie, fühlen Sie sich herzlich Willkommen in unserem Verlagshaus!



14 Uhr: Werkstattgespräch Rheinhessen-Programm bei pmv

Verlegerin Annette Sievers präsentiert zusammen mit ihren Rheinhessen-Autoren und Illustratoren unser regional-rheinhessisches Verlagsprogramm. Sie erwarten Freizeitführer zur Region, Krimis aus den Weinbergen sowie hübsche und witzige Illustrationen einiger bekannter Künstler und Illustratoren aus der Gegend.



15 Uhr: Wimmeliges Saulheim – Anke Faust portraitiert Saulheims schönste Gebäude

Unsere Wimmelbuch-Virtuosin Anke Faust (www.anke-faust.de, Atelier Blattwerk) demonstriert, wie sie die rheinhessischen Sehenswürdigkeiten in ihrem Wimmelbuch entwirft und sie mit Leben füllt. Seien Sie live dabei, wie sie ihre Zeichnungen entwirft. Anschließend können Sie ihr alle Fragen stellen, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Außerdem freut sie sich, wenn Sie zusammen mit ihr zeichnen.

Highlight: Bringen Sie ein Foto Ihres liebsten Platzes oder Gebäudes mit; Anke Faust bringt es für Sie im »Wimmel-Stil« zu Papier.



16 Uhr: Kaffeepause & Snacks

Wir wollen Sie natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen lassen, daher bieten wir Ihnen während einer kurzen Verschnaufpause eine ruhige Stunde, um sich wieder zu stärken.



17 Uhr: Werkstattgespräch Drucktechnik

Wie funktioniert denn jetzt eigentlich der Buchdruck? Und außerdem: geht das auch nachhaltig? Aber sicher! Erfahren Sie hier von unseren Herstellern im Verlag, was es beim ökologischen Herstellungsprozess alles zu beachten gibt.



18 Uhr: Krimi-Lesung aus »Zwei Kommissare und drei Leichen«

Zum Abschluss des Tagesprogramms hören Sie eine Krimi-Kurzgeschichte aus dem neuen Rheinhessen-Krimi von Angelika Angermeier (www.deine-schoene-geschichte.de) »Zwei Kommissare und drei Leichen«. Nutzen Sie die Chance, den Mörder bei dieser interaktiven Lesung zusammen mit uns wie ein echtes Ermittlerteam herauszufinden. Anschließend können Sie sich Ihre Krimis von der Autorin höchst persönlich signieren lassen und die ein oder andere Krimi-Geschichte mit ihr austauschen.