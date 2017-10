Zwei Küchenklassiker haben 30. und 50. Geburtstag

Die Küchenmaschine von Braun und das Kofferradio von Grundig.Die Küchenmaschine ist jetzt 50 Jahre bei uns. Eine Braun Typ 4209 Modell KM 32.Sie wurde als Nachfolgerin der KM 3 von 1964 bis 1991 gebaut.Zum Modell gehören noch ein Schnitzelwerk und ein Mixeraufsatz. (Passten nicht mit auf das Foto)Das Modell hat es in alle möglichen Museen der Welt geschafft. Von Köln bis New York.Das Grundig Kofferradio stammt von Karstadt und spielt seit 30 Jahren. Nur der Laut- undLeiseschieber rutschte öfter von selbst in eine schreckliche Lautstärke. Ich habe ihn mit Klebstoff auf eine moderate Lautstärke gebracht.