Weihnachten aus der Tüte / Hottelner Ortsrat bietet Alternative zur Weihnachtsfeier

„Im letzten Jahrzehnt habe ich feststellen dürfen, dass die Weihnachtsfeier des Ortsrates für viele Hottelner mehr als ein gemütlicher und stimmungsvoller Nachmittag voller adventlicher Atmosphäre ist“, berichtet Ortsbürgermeister Dirk Warneke nicht ohne Freude. Der Besuch sei stets gut. Und selbst bevor die persönlichen Einladungen überhaupt verteilt waren, wurde bei ihm schon ein Fehlen entschuldigt. Dies spräche für die Veranstaltung des Ortsrates an sich, sagt Warneke. Deshalb war es nicht nur ihm wichtig, eine Alternative anzubieten. Doch gleich darauf schränkt er ein: „Eine Alternative ist das eher nicht.“ Gemeinsam zu singen, Musikdarbietungen zu hören, das Grußwort aus der Kirchengemeinde mit einer zum Nachdenken anregenden Geschichte und der Besuch der Kindergartenkinder aus dem Kindergarten "Spatzennest" in Gödringen - diese Kombination ist eigentlich gar nicht zu ersetzen.Bereits in der Ortsratssitzung am 13. November 2020 zeichnete sich ab, dass die übliche Weihnachtsfeier für die Generation 60plus wegen des derzeitigen Infektionsgeschehens und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden könne. Stattdessen wurde sich einvernehmlich darauf verständigt, kleine Aufmerksamkeiten an die Zielgruppe zu verteilen.Achim Bäte gab die Anregung, eine Weihnachtskarte zu versenden. „Gerne hätte der Ortsrat Hotteln heute alle persönlich zur Weihnachtsfeier ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen“, schreiben die Ortsratsmitglieder darauf. „Doch dies ist uns in diesem Jahr aber leider nicht möglich.“ Bilder von zehn Ortsratsmitgliedern zieren die Rückseite des Weihnachtsgrußes. Zu „Frohen Weihnachten“ gibt es Weihnachten aus der Tüte.Die Idee, "30 Minuten Weihnachten in der Tüte" zu verpacken, stammt von der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin Stephanie Franke. 107 Tüten hatten Franke und Iris Kuhlemann zusammenzustellen und mit einer Anleitung zu versehen: So mögen Einzelne oder Paare Tee zubereiten, die Kerze anzünden, die Geschichte lesen und Tee und Kekse genießen.Am Sonnabend vor dem dritten Advent haben sich acht Ortsratsmitglieder vormittags nun vom Dorfgemeinschaftshaus aus auf den Weg in ihr Dorf gemacht, um 143 Personen aus der Zielgruppe 60plus etwas Weihnachtsfreude zu schenken und mit einer kleinen Aufmerksamkeit ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes neues Jahr 2021 zu wünschen.Die große Sehnsucht nach Normalität und die Hoffnung, dass alle baldmöglichst wieder ein Leben ohne Auflagen und frei von Bedenken im gemeinsamen Miteinander führen können, bleibt nicht ohne Folgen. So ist bereits heute dafür gesorgt, dass für den 11. Dezember 2021, den Sonnabend vor dem dritten Advent, das Dorfgemeinschaftshaus Hotteln schon reserviert worden ist. Und wenn es nach den Ortsratsmitgliedern um Ortsbürgermeister Dirk Warneke geht, wird dann wie in 52 Jahren zuvor wieder eine Weihnachtsfeier für die Alten, die Senioren oder eben auch die Generation 60plus bei Kaffee, Kerzenschein, Kuchen und Schnittchen zur Einstimmung auf das bevorstehende Christfest stattfinden.